Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №4533 проголосували 238 народних обранців.

Над документом працювала група нардепів від “Слуги народу”, “Батьківщини”, ОПЗЖ, групи “За майбутнє”.

Згідно з пояснювальною запискою, в країні виникла конституційна криза, спровокована, серед іншого, рішенням КСУ від 27 жовтня 2020 року, яке скасувало відповідальність за помилкове декларування та обмежило повноваження Нацагентства з попередження корупції.

На думку авторів законопроєкту, документ повинен закрити “прогалини” в законодавстві та вирішити виниклі проблеми, “перезавантаживши” діяльність КСУ.

Законопроєкт визначає “процедуру і межі здійснення Конституційним Судом України своїх повноважень під час розгляду справ конституційної юрисдикції, порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ, постановлення і виконання його рішень, надання і виконання висновків”.

Верховна Рада 15 квітня

Можна виділити наступні ключові положення документа:

• при доопрацюванні законопроєкта було виключено норму про збільшення суддівського кворуму (залишили норму про ухвалення рішення 10 голосами суддів, а не 12, як пропонувалося);

• законопроєкт закладає таку модель: КСУ діє відповідно до повноважень, визначених Конституцією України; а порядок конституційного провадження, процедура розгляду справ та виконання рішень і висновків визначається проєктом закону №4533;

• КСУ розглядатиме справи в основному у відкритому форматі (закрите пленарне засідання допускається, якщо розгляд справи на відкритому засіданні може призвести до розголошення державної таємниці та іншої інформації, що охороняється законом);

• більш чіткий механізм формування порядку денного суду (з періодичним обов’язковим розглядом усіх справ, що перебувають на розгляді КСУ), що дозволить уникнути затягування розгляду справ;

• заборона виходити за межі предмету конституційного провадження (КСУ не зможе визнавати неконституційними акти та їхні окремі положення, про які не йдеться у конституційному поданні, зверненні або скарзі, як це було під час розгляду подання стосовно антикорупційного законодавства);

• впроваджується автоматичний розподіл справ між суддями (це позбавить можливості розподіляти справи у ручному режимі).

Крім того, законопроєкт унормовує порядок дисциплінарного провадження щодо суддів КСУ: визначено перелік дисциплінарних проступків (наприклад, підрив авторитету КСУ; недоброчесна поведінка; неподання та несвоєчасне подання декларації та інше).

Фото: sluga-narodu.com

Варто зазначити, що минулого місяця Венеційська комісія надала свої зауваження щодо цього законопроєкту. Комісія привітала зміни щодо подання конституційних скарг, публічності й відкритості конституційного провадження, порядку розподілу справ, доступу до матеріалів справ, дисциплінарної відповідальності суддів.

Водночас, було вказано і на недоліки (зокрема на відсутність положень про нову систему конкурентного відбору суддів КСУ, яка би включала міжнародну компоненту).

Верховна Рада 15 квітня

Верховна Рада 15 квітня

Верховна Рада 15 квітня

Верховна Рада 15 квітня

Верховна Рада 15 квітня

Верховна Рада 15 квітня

Верховна Рада 15 квітня

Верховна Рада 15 квітня

Верховна Рада 15 квітня

Верховна Рада 15 квітня

Фото: #Букви

  • Як відомо, 27 жовтня минулого року Конституційний суд визнав неконституційною низку положень закону “Про запобігання корупції” та статтю ККУ 366-1, в якій йшлося про відповідальність за неправдиві відомості в деклараціях. Визнаного винним за цією статтею могли позбавити волі строком до двох років.
  • 4 грудня Верховна Рада проголосувала за повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Цей законопроєкт неодноразово назвали компромісним, адже тепер за такі діяння декларантами, якими є й народні депутати, загрожують тільки штрафи та обмеження волі (але не позбавлення волі).
  • Нацагентство з питань запобігання корупції розкритикувало цей закон, заявивши, що парламент визначив такі діяння не злочинами, а кримінальними проступками, та дав змогу приховувати майно. НАЗК закликало Зеленського ветувати закон, але він не зробив цього.
  • 15 квітня Верховна Рада України підтримала в першому читанні президентський законопроєкт, яким пропонується повернути покарання у вигляді позбавлення волі за неподання декларації або брехню в ній.