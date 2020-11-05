Верховна Рада України сьогодні на засіданні підтримала в цілому проєкт закону № 3295 щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, документ підтримав 281 нардеп.

Законопроєктом передбачається:

виключення положень із закону, які стосуються врегулювання питань державної аграрної інтервенції як форми державного втручання;

надання визначень, які необхідні для належного функціонування системи державної підтримки (виробник сільськогосподарської продукції;

надання визначень, які необхідні для належного функціонування системи державної підтримки (виробник сільськогосподарської продукції; сільськогосподарська діяльність, сільськогосподарський товаровиробник тощо);

визначення принципів, на яких надається державна підтримка (прозорість, публічність, цільове використання наданих коштів);

запровадження законодавчих підстав для функціонування Державного аграрного реєстру;

запровадження законодавчих підстав для функціонування Державного аграрного реєстру; виключення положень, які стосуються державного регулювання цін на сільськогосподарську продукцію та державних заставних закупівель зерна;

надання права на отримання бюджетної тваринницької дотації суб’єктам, які займаються козівництвом та аквакультурою;

уточнення положень щодо виправлення помилок Державного земельного кадастру з використанням програмного забезпечення Державного аграрного реєстру.

Зазначається, що створення єдиної державної інформаційної системи, що міститиме відомості про виробників сільськогосподарської продукції та забезпечуватиме ефективне адміністрування державної підтримки (Державний аграрний реєстр) забезпечить спрощену реєстрацію сільгоспвиробників із метою отримання бюджетної підтримки, автоматичну перевірку їх статусу через доступ до інших державних реєстрів та кадастрів, просте подання заявки на отримання державної підтримки, швидку перевірку відповідності критеріям надання підтримки тощо.