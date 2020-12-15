Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону 4100-д проголосували 311 народних депутатів. Цей документ є бюджетоутворюючим.

Під час розгляду були підтримані низка правок народних депутатів.

Зокрема, нардепи проголосували за правку Альони Шкрум (“Батьківщина”) про призначення особи, яка досягла 65-річного віку, на посаду держслужби на один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно (до досягнення 70-річного віку). Як зазначила Шкрум, ця норма прописана в окремому законопроєкті, який Рада до кінця року може не встигнути ухвалити.

Крім того, 236 голосами було підтримано правку нардепа від “Голосу” Галини Васильченко про повернення місцевому самоврядуванню частки від акцизу на паливо (№419). Як відомо, Уряд пропонував позбавити місцеві бюджети відрахувань з податку на паливо в 2021 році.

“Встановити, що у 2021 році… 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні палива і 13,44% акцизного податку з ввезеного на митну територію України палива в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування автоматично” , – йдеться в тексті підтриманої правки.

Варто зазначити, що Рада проголосувала дві взаємовиключні правки до Бюджетного кодексу. Одна (авторства Васильченко) передбачає збереження 13,44% акцизу на паливо на 1 рік (як тимчасовий захід), а друга (№147) – на постійній основі.

При розгляді законопроєкту були враховані і кілька правок, що стосуються закупівлі ліків. Так, зараз, якщо закупівля ліків не відбувається вчасно або ліки і вакцини замовляються цього року, наприкінці кінці року. Внесені зміни дозволять брати на себе довгострокові зобов’язання при закупівлі ліків і вакцин. Це означає, що цього року можна буде замовити ті чи інші ліки, і тільки коли вони будуть виготовлені, заплатити за них.

Крім цього, законопроєктом передбачені наступні зміни до Бюджетного кодексу України:

• розмежування доходів і видатків між бюджетами районів і територіальних громад та врегулювання основ міжбюджетних відносин у зв’язку з новим адміністративно-територіальним устроєм;

• визначення державних гарантій на портфельній основі та запровадження механізму можливості надання таких гарантій в забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань портфелю кредитів;

• запровадження автоматичного механізму повернення коштів, помилково та/або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів при використані єдиного рахунку платника податків;

• проведення операцій залучення Казначейством коштів єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів загального фонду державного бюджету;

• надання Мінфіну права на здійснення правочинів з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж (в тому числі за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, визначені на поточний бюджетний період законом про державний бюджет з метою зменшення очікуваного пікового навантаження на державний бюджет);

• вводиться інструмент надання держгарантій на портфельній основі, спрямований на підтримку державою суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва (шляхом гарантування часткового виконання зобов’язань, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов’язань по портфелю кредитів і 80% по кожному окремому кредиту).

Після ухвалення законопроєкту спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву на 15 хвилин для узгодження проєкту держбюджету-2021 з ухваленими правками. Цей час уже минув, проте нардепи поки не повернулися до роботи.