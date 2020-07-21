Народні депутати сьогодні на позачерговому засіданні Парламенту прийняли закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ спрямований на звільнення судів України від розгляду значної кількості кримінальних проваджень колегіями у складі трьох суддів, що надасть можливість пришвидшити розгляд кримінальних проваджень в судах першої інстанції, зменшить кількість кримінальних справ, які передаються із одного суду до іншого у зв’язку із неможливістю сформувати колегію суддів, що в цілому покращить якість доступу громадян до правосуддя.

Законом внесено зміни до частин 2 статі 31 Кримінального процесуального кодексу України. Цими змінами зменшується кількість кримінальних проваджень, за якими передбачається можливість розгляду колегією суддів, шляхом заміни категорії злочинів: замість злочинів, за які передбачається покарання строком понад десять років пропонується передбачити злочини, за які передбачається покарання більш як дванадцять років.

Крім того, встановлено, що розгляд кримінальних проваджень щодо злочинів, за які передбачається покарання строком більше ніж дванадцять років, проводиться колегією суддів лише за клопотанням обвинуваченого.