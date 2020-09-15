Верховна Рада України спростила процедуру реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах, скасувавши необхідність надавати "довідки про судимість".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3995 в першому читанні проголосували 317 нардепів, а в другому – 325.

Метою законопроєкту є “спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 і більше тисяч)”.

Згідно з Виборчим кодексом, кандидати в депутати на місцевих виборах повинні надавати довідки про наявність чи відсутність судимості, видані уповноваженим органом після початку виборчого процесу.

Надання такої довідки здійснюється протягом 30 календарних днів з дня надходження запиту.

“Зазначений строк може суттєво перешкодити кандидатам у депутати на місцевих виборах бути зареєстрованими для участі в місцевих виборах, що, у свою чергу, є обмеженням реалізації пасивного виборчого права”, – йдеться в пояснювальній записці.

У ній також зазначено, що довідка про наявність чи відсутність судимості вимагається не від усіх кандидатів на місцевих виборах (наприклад, її не потрібно надавати кандидатам у депутати сільської, селищної, міської ради територіальної громади з кількістю виборців до 10 тис. осіб; кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови).

Надання довідки також не є умовою реєстрації кандидатів у народні депутати України (досить вказати відомості про наявність чи відсутність судимості в автобіографії).

Законопроєктом пропонується вилучити зі статті 222 Виборчого кодексу України норму про необхідність надавати до виборчих комісій довідку про наявність чи відсутність судимості.

“У такий спосіб всі кандидати на місцевих виборах будуть у рівних умовах стосовно підтвердження несудимості та зазначатимуть про це відомості лише в автобіографії “, – наголошується в пояснювальній записці.