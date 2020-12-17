Верховна Рада України змінила графік своєї роботи в січні 2021 року в зв'язку з посиленням карантину для протидії коронавірусу (введенням локдауну).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови № 4501 проголосували 295 народних депутатів.

Як відомо, локдаун на території України буде введено з 8 по 24 січня.

У зв’язку з цим Рада внесла зміни до календарного плану проведення четвертої сесії. Так, спочатку планувалося, що на тижні з 11 по 15 січня, а також з 18 по 22 січня проходитимуть пленарні засідання.

Сьогоднішнім рішенням нардепи їх скасували. З 11 по 15 січня і з 18 по 22 січня депутати працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

А пленарним буде тиждень з 25 по 29 січня:

25 січня – засідання погоджувальної ради;

26 січня – пленарне засідання;

27 січня – пленарне засідання; робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);

28 січня – пленарне засідання;

29 січня – година запитань до Уряду; пленарне засідання; закриття сесії.