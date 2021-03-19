Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За відповідний проєкт постанови № 5272 проголосували 298 нардепів.
Документом внесені зміни до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання.
Так, тиждень з 29 березня по 2 квітня вирішено зробити непленарним. Він буде відведений для роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).
Зазначимо, цей тиждень мав бути пленарним.
Згідно із календарним планом роботи ВР, тиждень із 22 по 26 квітня відведений для роботи з виборцями; із 5 по 9 квітня – для роботи в комітетах.
Жорсткий карантин у Києві запроваджується на три тижні – з 20 березня по 9 квітня включно.
- Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України може працювати в режимі “гібридного локдауну” на фоні посилення карантину у Києві через складну ситуацію із коронавірусом.
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