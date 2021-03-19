Верховна Рада України скасувала пленарні засідання на час дії в Києві жорсткого карантину (локдауну).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний проєкт постанови № 5272 проголосували 298 нардепів.

Документом внесені зміни до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання.

Так, тиждень з 29 березня по 2 квітня вирішено зробити непленарним. Він буде відведений для роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

Зазначимо, цей тиждень мав бути пленарним.

Згідно із календарним планом роботи ВР, тиждень із 22 по 26 квітня відведений для роботи з виборцями; із 5 по 9 квітня – для роботи в комітетах.

Жорсткий карантин у Києві запроваджується на три тижні – з 20 березня по 9 квітня включно.