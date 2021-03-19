Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний проєкт постанови № 5272 проголосували 298 нардепів.

Документом внесені зміни до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання.

Так, тиждень з 29 березня по 2 квітня вирішено зробити непленарним. Він буде відведений для роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

Зазначимо, цей тиждень мав бути пленарним.

Згідно із календарним планом роботи ВР, тиждень із 22 по 26 квітня відведений для роботи з виборцями; із 5 по 9 квітня – для роботи в комітетах.

Жорсткий карантин у Києві запроваджується на три тижні – з 20 березня по 9 квітня включно.

Верховна Рада 19 березня

Верховна Рада 19 березня

Верховна Рада 19 березня

Верховна Рада 19 березня

Верховна Рада 19 березня

Верховна Рада 19 березня

Верховна Рада 19 березня

Верховна Рада 19 березня

Фото: #Букви