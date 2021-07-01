Верховна Рада України підтримала скасування вільної економічної зони "Крим", яка була запроваджена в 2014 році.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, були проголосовані в цілому законопроєкти №5501-д (329 голосів “за”), № 5502-д (328 “за”) та № 5503-д (330 “за”).

Основним є законопроєкт №5502-д (про скасування зони), а інші два з ним пов’язані.

Що таке вільна економічна зона “Крим”?

Як відомо, у 2014 році Верховна Рада ухвалила закон “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України”.

Згідно з цим документом, на 10 років було запроваджено особливий порядок реалізації регуляторного, бюджетного, податкового та митного законодавства України у межах тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополь; встановлено особливий режим внутрішньої та зовнішньої міграції фізичних осіб; а також дії валютного та платіжних режимів.

У межах ВЕЗ “Крим” створювалася вільна митна зона. Законом були запроваджені пільгові умови для продовження ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території, в тому числі, оподаткування суб’єктів господарювання.

Громадян України, які залишилися проживати на тимчасово окупованій території, у податковому законодавстві було прирівняно до нерезидентів.

Законопроєкт № 5502-д

Можна виділити наступні ключові положення цього документа:

1. Скасовується режим вільної економічної зони “Крим” на тимчасово окупованій території України.

Документ визнає таким, що втратив чинність закон України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України”.

2. Встановлюються особливості економічних відносин на тимчасово окупованій території з урахуванням обмежень, викликаних окупацією (зокрема, здійснення господарської діяльності на ТОТ дозволяється виключно після зміни податкової адреси на іншу територію України; правочин із суб’єктом господарської діяльності, який знаходиться на ТОТ, визнається нікчемним).

3. Унормовується порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.

4. Закріплюється право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території (без довідки переселенця, з питань, пов’язаних із захистом порушених прав/свобод);

5. Забезпечується реалізація права на спадкування для таких осіб.

6. Передбачена заборона на грошові перекази, надання позик, роботу електронних платіжних систем, діяльність операторів лотерей, переміщення вантажів та постачання товарів на ТОТ.

Закон набере чинності через 3 місяці з дня, наступного за днем його опублікування.

Законопроєкт № 5501-д

На думку авторів законопроєкту № 5501-д (з “Голосу”, ВО “Батьківщина”, “Слуги народу”, групи “Довіра”), пункт про нерезидентів призвів “до дискримінації громадян України, які залишилися проживати на тимчасово окупованій території”.

“Зокрема, “статус нерезидентів” призвів до обмежень у податковій сфері на підконтрольній території та адміністрування податків і зборів для таких громадян як для іноземців”, – йдеться в пояснювальній записці.

Законопроєкт № 5501-д встановлює:

• що на тимчасово окупованій території Криму не справляються загальнодержавні та місцеві податки і збори та військовий збір;

• платники податків, звільняються від обов’язку подання до контролюючих органів декларацій, звітності;

• контролюючі органи не здійснюють заходи контролю;

• штрафні санкції та пеня за порушення податкового законодавства не застосовуються, а накопичені санкції та пеня з дати окупації підлягають списанню (йдеться про платників податків із податковою адресою на тимчасово окупованій території півострова);

• платники із місцезнаходженням на ТОТ мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

Законопроєкт № 5503-д

Цей документ врегульовує питання справляння мита на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополя.

Із Митного кодексу України вилучаються посилання на закон “Про ВЕЗ Крим”.