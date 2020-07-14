Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, законопроєкт № 2524 підтримали 240 депутатів.
Документом передбачено:
- удосконалити роботу електронного кабінету платника податків, спростити податковий облік, стимулювати добровільне обмеження паперового документообігу.
- внести зміни до окремих положень Податкового кодексу України, зокрема, покращити електронну взаємодію платників податків з податковими органами. Відтепер копії податкових повідомлень-рішень та інші документи, які податковий орган надсилає платнику, будуть відображатися в електронному кабінеті.
- те, що контролюючий орган веде листування з платниками податків в електронній формі, якщо вони подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет.
- скасування вимоги про подання заяви платником податків на приєднання до договору про визнання електронних документів.
- запровадити автоматичну реєстрацію в електронному кабінеті отриманих документів від платника податків.
- те, що в електронному кабінеті мають міститися дані щодо суми та дати узгодження грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом.
Крім того, законом спрощується механізм доведення платником податків відсутності його вини через технічний збій у роботі електронного кабінету, зокрема, скасовується необхідність підтвердження технічним адміністратором та/або методологом факту технічного збою, методологічних або технічних помилок; скасовується вимога обов’язкової реєстрації книги обліку доходів та витрат, а також скасовується обов’язок ведення книги обліку доходів для ФОП 1 та 2 групи спрощенців та 3 групи, які не є платниками ПДВ.
Такий платник податків за власним бажанням може вести книгу обліку доходів в паперовому або електронному вигляді. Відповідальність, у вигляді штрафів за неведення або помилки у книзі доходів, настає, тільки якщо такий платник повідомив про бажання вести книгу обліку доходів.
- Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє фізичним особам підприємцям (ФОП) не платити єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за місяці, коли вони не мали прибутку.