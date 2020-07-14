Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, законопроєкт № 2524 підтримали 240 депутатів.

Документом передбачено:

удосконалити роботу електронного кабінету платника податків, спростити податковий облік, стимулювати добровільне обмеження паперового документообігу.

внести зміни до окремих положень Податкового кодексу України, зокрема, покращити електронну взаємодію платників податків з податковими органами. Відтепер копії податкових повідомлень-рішень та інші документи, які податковий орган надсилає платнику, будуть відображатися в електронному кабінеті.

те, що контролюючий орган веде листування з платниками податків в електронній формі, якщо вони подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет.

скасування вимоги про подання заяви платником податків на приєднання до договору про визнання електронних документів.

запровадити автоматичну реєстрацію в електронному кабінеті отриманих документів від платника податків.

те, що в електронному кабінеті мають міститися дані щодо суми та дати узгодження грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом.

Крім того, законом спрощується механізм доведення платником податків відсутності його вини через технічний збій у роботі електронного кабінету, зокрема, скасовується необхідність підтвердження технічним адміністратором та/або методологом факту технічного збою, методологічних або технічних помилок; скасовується вимога обов’язкової реєстрації книги обліку доходів та витрат, а також скасовується обов’язок ведення книги обліку доходів для ФОП 1 та 2 групи спрощенців та 3 групи, які не є платниками ПДВ.

Такий платник податків за власним бажанням може вести книгу обліку доходів в паперовому або електронному вигляді. Відповідальність, у вигляді штрафів за неведення або помилки у книзі доходів, настає, тільки якщо такий платник повідомив про бажання вести книгу обліку доходів.