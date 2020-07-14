Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, законопроєкт № 2524 підтримали 240 депутатів.

Документом передбачено:

  • удосконалити роботу електронного кабінету платника податків, спростити податковий облік, стимулювати добровільне обмеження паперового документообігу.
  • внести зміни до окремих положень Податкового кодексу України, зокрема, покращити електронну взаємодію платників податків з податковими органами. Відтепер копії податкових повідомлень-рішень та інші документи, які податковий орган надсилає платнику, будуть відображатися в електронному кабінеті.
  • те, що контролюючий орган веде листування з платниками податків в електронній формі, якщо вони подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет.
  • скасування вимоги про подання заяви платником податків на приєднання до договору про визнання електронних документів.
  • запровадити автоматичну реєстрацію в електронному кабінеті отриманих документів від платника податків.
  • те, що в електронному кабінеті мають міститися дані щодо суми та дати узгодження грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом.

Крім того, законом спрощується механізм доведення платником податків відсутності його вини через технічний збій у роботі електронного кабінету, зокрема, скасовується необхідність підтвердження технічним адміністратором та/або методологом факту технічного збою, методологічних або технічних помилок; скасовується вимога обов’язкової реєстрації книги обліку доходів та витрат, а також скасовується обов’язок ведення книги обліку доходів для ФОП 1 та 2 групи спрощенців та 3 групи, які не є платниками ПДВ.

Такий платник податків за власним бажанням може вести книгу обліку доходів в паперовому або електронному вигляді. Відповідальність, у вигляді штрафів за неведення або помилки у книзі доходів, настає, тільки якщо такий платник повідомив про бажання вести книгу обліку доходів.

  • Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє фізичним особам підприємцям (ФОП) не платити єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за місяці, коли вони не мали прибутку.