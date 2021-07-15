Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкти, спрямовані на стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні.

Про це повідомляють #Букви.

Йдеться про законопроєкти № 3476 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту” і № 3477 “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту”.

Перший із них був сьогодні підтриманий голосами 315 нардепів, а за другий проголосували 317 народних обранців.

Згідно із пояснювальними записками, обидва законопроєкти розроблені з метою “стимулювання виробництва в Україні електромобілів, зарядних пристроїв, комплектуючих виробів до них”. Це дозволить, за рахунок включення до ланцюгів доданої вартості світових автовиробників, створити нові робочі місця і збільшити частку автовиробництва і суміжних галузей у ВВП країни.

Відзначається, що в Україні є потенціал для виробництва електротранспорту: зокрема, п’ять автобусних заводів, завод вантажних авто, потужності з випуску 300 тис. легкових авто на трьох заводах.

Однак зараз державна підтримка полягає в стимулюванні імпорту електромобілів, а не їх виробництва.

Ухваленими сьогодні документами запроваджено податкові пільги як для виробників електротранспорту, так і транспорту, що працює на газі.

Законопроєкт № 3476

Цим документом до 1 січня 2026 року продовжено звільнення від сплати ПДВ (податку на додану вартість) при ввезенні електромобілів до України.

Крім того, тимчасово, до 1 січня 2026 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України нових транспортних засобів (у тому числі вироблених в Україні), оснащених двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, що працюють виключно на стисненому природному газі метані, зрідженому природному газі метані або біогазі.

Також звільняються від сплати ПДВ ввезені до України товари для власного виробництва електромобілів.

Так, до 1 січня 2031 року звільняється від оподаткування ПДВ ввезення імпортних товарів підприємствами, які мають, створюють або модернізують виробничі потужності для промислового виробництва транспортних засобів.

Йдеться про власне виробництво:

• транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що класифікуються в товарній позиції 8603 (тільки самохідні вагони трамвайні та вагони метро), товарній підпозиції 8701 20 (трактори колiснi для напiвпричепiв), товарних позиціях 8702-8705 (моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя; автомобiлi легковi та iншi моторні транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей; моторні транспортні засоби для перевезення вантажів; транспортні засоби спецiального призначення) згідно з УКТ ЗЕД;

• транспорту, що працює на газу;

• несамохідних трамвайних вагонів та вагонів метро.

Порядок ввезення та цільового використання цих товарів встановлює Кабінет Міністрів.

Також не оподатковуватиметься прибуток підприємств, які виробляють електромобілі, комплектуючі (електродвигуни, літієві батареї тощо) та обладнання для них (до 31 грудня 2035 року включно).

Законопроєкт № 3477

Цей документ звільняє до 1 січня 2031 року від оподаткування ввізним митом товари, що ввозяться підприємствами, які мають, створюють або модернізують виробничі потужності для промислового виробництва транспортних засобів.

Йдеться про власне виробництво:

• транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що класифікуються в товарній позиції 8603 (тільки самохідні вагони трамвайні та вагони метро), товарній підпозиції 8701 20 (трактори колiснi для напiвпричепiв), товарних позиціях 8702-8705 (моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя; автомобiлi легковi та iншi моторні транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей; моторні транспортні засоби для перевезення вантажів; транспортні засоби спецiального призначення) згідно з УКТ ЗЕД;

• транспорту, що працює на газу;

• несамохідних трамвайних вагонів та вагонів метро.

Це правило не розповсюджується на російські товари та завезені з окупованих територій.