У вівторок, 21 вересня, Верховна Рада підтримала за основу і в цілому законопроєкт №5454 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину".

Про це повідомляють #Букви.

Відповідний законопроєкт підтримали 319 народних депутатів.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що після набрання чинності закону про заходи спрямовані на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, “строки надання будь-яких адміністративних та інших послуг, фактично, стали необмеженими, а подані документи для отримання відповідної послуги почали розглядатися суб’єктами надання адміністративних послуг, в деяких випадках, кілька місяців”. Водночас суб’єкти адмінпослуг почали затягувати терміни розгляду документів. Це спровокувало збільшення у кілька разів і строків надання адмінпослуги.

“Проєктом Закону пропонується внести зміни до Закону України “Про адміністративні послуги» з метою врегулювання питання зупинення перебігу строків звернення за отриманням адміністративних послуг та строків їх надання”, – йдеться у пояснювальній записці.

Пропонується також внести зміни до закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”, зокрема виключити положення, яким передбачено зупинення перебігу строків надання адміністративних та інших послуг, визначених законом, на період встановлення карантину.