Верховна Рада зняла з розгляду проєкт постанови про утворення нових районів в Україні. Документ ліквідовує 490 районів, які існують зараз, і створює замість них 129.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про документ №3650, ініціатором якого є Кабінет Міністрів.

Проти ухвалення проєкту постанови виступили нардепи від двох фракцій – “Європейської Солідарності” і ВО “Батьківщина”. Зазначені фракції в повному складі виступили з трибуни ВР. В “ЄС” заявили, що ця постанова “не про ліквідацію районів, а про знищення місцевого самоврядування”. У політсилі додали, що документ знищить реформу децентралізації.

“На Львівщині над Львовом створюється Львівський район, де буде голова райадміністрації керувати мером. Верховинський район – невеличкий гірський район, їм тепер до райцентру по бездоріжжю треба буде їхати понад 100 км, вони в лікарню людей не довезуть”, – зазначив нардеп від “ЄС” Микола Княжицький.

Голова “Батьківщини” Юлія Тимошенко, виступаючи з трибуни ВР, заявила, що влада “хоче прибрати 490 районів, де є адміністрації з усіма послугами, районні лікарні, школи, суди, соціальні служби”, і “все це буде помножено на нуль”.

У підсумку проєкт постанови за пропозицією нардепа від “Слуги народу” Олександра Корнієнка був знятий з розгляду.

“У нас є пропозиція сьогодні з порядку денного забрати № 3650”, – зазначив нардеп.

Голова Парламенту Дмитро Разумков уточнив, чи немає заперечень у сесійної зали. Після цього нардепи перейшли до наступного питання.

Варто відзначити, що “слуги народу” обговорювали зняття документа з розгляду в чаті фракції. Відповідне листування вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Нардепи мають намір повернутися до постанови на засіданні комітету і внести в документ правки.

“Колеги, з огляду на ситуацію, ми досягли домовленості з авторами постанови 3650 (про райони) про зняття її сьогодні з порядку денного. О 15:00 на комітеті спробуємо повернутися до перегляду постанови і внести відповідні правки. Запрошуємо депутатів з усіх областей”, – йдеться в повідомленні в чаті “слуг”.

У нинішній редакції проєктом постанови пропонується утворити в Автономній Республіці Крим та областях 129 районів (з них 17 на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей) і ліквідувати існуючі 490 районів.

Межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району.

Вибори депутатів райрад районів, які були ліквідовані відповідно до постанови, не проводяться.

Ліквідація та утворення районів на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу будуть проведені після повернення цих територій під загальну юрисдикцію України.