Народний депутат від фракції "Слуги народу" Олександр Качура опублікував повістку двох позачергових засідань Верховної Ради, запланованих на 24 квітня.

Порядок денний він опублікував у своєму Telegram.

На засіданні планується розглянути:

– чотири постанови про скасування результатів голосування за закон про зміни до регламенту, які дозволять боротися із законодавчим спамом (№№ 1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3);

– постанову про скасування результатів голосування за закон про місцеве самоврядування, за яким Кабмін отримує право встановлювати межі і адміністративні центри територіальних громад.

У першому читанні будуть розглянуті законопроєкти:

– №2769 про зниження грошової застави на місцевих виборах;

– №2372 про зміни в законодавстві щодо безпеки використання ядерної енергії;

– №2656 про внесення в закон про НАБУ підстави для звільнення його директора за корупційні правопорушення;

– № 2234 про зміни в законодавстві щодо встановлення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг;

– №1182-1-д про внутрішній водний транспорт (повторне перше читання).

Також Рада може проголосувати за внесення до порядку і прийняття рішення щодо законопроєктів:

– №2809 про зміни в Адміністративному кодексі (введення штрафних балів);

– №3205 і 3205-1 про фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві;

– №3364 про врегулювання кризи неплатежів на ринку електроенергії.

На додатковому засіданні Ради депутати планують розглянути створення тимчасової слідчої комісії парламенту з розслідування оприлюднених в ЗМІ фактів можливої ​​корупції чиновників держвлади (йдеться про заяви колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського про схеми на митниці, в податковій службі та ДФС).