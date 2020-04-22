Порядок денний він опублікував у своєму Telegram.
На засіданні планується розглянути:
– чотири постанови про скасування результатів голосування за закон про зміни до регламенту, які дозволять боротися із законодавчим спамом (№№ 1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3);
– постанову про скасування результатів голосування за закон про місцеве самоврядування, за яким Кабмін отримує право встановлювати межі і адміністративні центри територіальних громад.
У першому читанні будуть розглянуті законопроєкти:
– №2769 про зниження грошової застави на місцевих виборах;
– №2372 про зміни в законодавстві щодо безпеки використання ядерної енергії;
– №2656 про внесення в закон про НАБУ підстави для звільнення його директора за корупційні правопорушення;
– № 2234 про зміни в законодавстві щодо встановлення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг;
– №1182-1-д про внутрішній водний транспорт (повторне перше читання).
Також Рада може проголосувати за внесення до порядку і прийняття рішення щодо законопроєктів:
– №2809 про зміни в Адміністративному кодексі (введення штрафних балів);
– №3205 і 3205-1 про фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві;
– №3364 про врегулювання кризи неплатежів на ринку електроенергії.
На додатковому засіданні Ради депутати планують розглянути створення тимчасової слідчої комісії парламенту з розслідування оприлюднених в ЗМІ фактів можливої корупції чиновників держвлади (йдеться про заяви колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського про схеми на митниці, в податковій службі та ДФС).
- Раніше повідомлялося, що депутати Верховної Ради України зберуться на позачергове засідання в п’ятницю, 24 квітня.