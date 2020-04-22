Про це повідомив в Telegram народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура.

“Позачергове засідання Ради відбудеться в п’ятницю (24.04). Початок о 13:00. Завтра (22 квітня — ред.) буде відомий точний порядок денний”, — написав він.

Раніше #Букви повідомляли, що позачергове засідання планувалося на 22 квітня. Під час позачергового засідання депутати мають намір розглянути постанову про скасування результатів голосування Верховної Ради від 16.04.2020 року про прийняття Закону “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів в ході законодавчої процедури”. Без голосування цих постанов спікер не може підписати зміни до регламенту, і, відповідно, Рада не може розглянути “антиколомойский законопроект” про неповернення “ПриватБанку” колишнім власникам.

Також до позачергового засідання лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко вимагала винести питання про “скрутки” на митниці через які держава втрачає по 5 млрд грн щомісяця, про що раніше заявив ексміністр фінансів Ігор Уманський.