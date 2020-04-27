Про це повідомляє інформаційне агентство “Інтерфакс“.
“Ми готуємося до проведення позачергового засідання в четвер”, – повідомила заступник глави фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.
Вона додала, що зараз формується порядок денний засідання.
Зокрема, Рада може розпочати розгляд законопроекту про банки.
Разом з тим, народний депутат фракції “Слуга народу” Олександр Качура, що Верховна Рада може зібратися на засідання в середу.
- 16 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт щодо внесення змін до регламенту, аби прискорити прийняття “антиколомойського” закону у другому читанні.
- Комітет Верховної Ради з питань фінансів і податкової політики розглянув уже 94% поправок до так званого банківського закону, який повинен запобігти поверненню виведених з ринку банків колишнім власникам.