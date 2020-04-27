Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися в четвер.

Про це повідомляє інформаційне агентство “Інтерфакс“.

“Ми готуємося до проведення позачергового засідання в четвер”, – повідомила заступник глави фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.

Вона додала, що зараз формується порядок денний засідання.

Зокрема, Рада може розпочати розгляд законопроекту про банки.

Разом з тим, народний депутат фракції “Слуга народу” Олександр Качура, що Верховна Рада може зібратися на засідання в середу.