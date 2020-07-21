Про це на пресконференції заявив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

“Ми точно знаємо, що буде позачергове 24 серпня на День незалежності, коли українці будуть святкувати, ми будемо працювати. Чи буде ще одна між цими датами, ми ще не визначилися. Я сподіваюся, що не буде, тому що буде важко зібрати зал. Якщо ми не знаємо заздалегідь дати, люди поїдуть у відпустки, і буде важко зібрати достатню кількість людей у залі”, – сказав Арахамія.

Водночас у “Слузі народу” не вважають за можливе провести три позачергових засідання ВР у серпні.