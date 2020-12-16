Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути кадрові питання, в тому числі звільнення одного з міністрів.

Про це свідчить порядок денний сьогоднішнього засідання.

Так, напередодні двоє міністрів Кабінету Міністрів подали до Верховної Ради заяви про звільнення. Це міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб та міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський.

До порядку денного сьогоднішнього засідання включено питання звільнення обох цих міністрів.

Однак спікер Парламенту Дмитро Разумков сьогодні в ефірі телеканалу “1+1” повідомив, що 16 грудня очікується голосування за відставку одного з них. “Я думаю, що одне з питань буде сьогодні розглядатися. Інше – можливо, незабаром”, – зазначив Разумков.

Подібну заяву напередодні зробив нардеп, голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко. Він уточнив, що в середу, 16 грудня, Рада може розглянути заяву Бессараба.

Крім того, на порядку денному сьогодні є постанова про дострокове припинення повноважень нардепа Руслана Требушкіна (позафракційний), який був обраний мером Покровська Донецької області за результатами місцевих виборів.

Також нардепи мають намір розглянути низку законопроєктів, серед яких: про зняття вікових обмежень для роботи на державній службі; про формування кандидатського резерву (з пропозиціями президента); про електронні комунікації (з пропозиціями президента); щодо посилення відповідальності за порушення законодавства в сфері захисту природних екосистем від пожеж та інші.