Про це свідчить порядок денний сьогоднішнього засідання.
Так, напередодні двоє міністрів Кабінету Міністрів подали до Верховної Ради заяви про звільнення. Це міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб та міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський.
До порядку денного сьогоднішнього засідання включено питання звільнення обох цих міністрів.
Однак спікер Парламенту Дмитро Разумков сьогодні в ефірі телеканалу “1+1” повідомив, що 16 грудня очікується голосування за відставку одного з них.
“Я думаю, що одне з питань буде сьогодні розглядатися. Інше – можливо, незабаром”, – зазначив Разумков.
Подібну заяву напередодні зробив нардеп, голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко. Він уточнив, що в середу, 16 грудня, Рада може розглянути заяву Бессараба.
Крім того, на порядку денному сьогодні є постанова про дострокове припинення повноважень нардепа Руслана Требушкіна (позафракційний), який був обраний мером Покровська Донецької області за результатами місцевих виборів.
Також нардепи мають намір розглянути низку законопроєктів, серед яких: про зняття вікових обмежень для роботи на державній службі; про формування кандидатського резерву (з пропозиціями президента); про електронні комунікації (з пропозиціями президента); щодо посилення відповідальності за порушення законодавства в сфері захисту природних екосистем від пожеж та інші.
- Ввечері вівторка фракція “Слуги народу” заслухала 4 кандидатів на посади в Кабінеті Міністрів. Лише 1 з кандидатів не викликав жвавих дискусій.