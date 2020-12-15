Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути державний бюджет на 2021 рік.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, нардепи почали роботу із виступів і пропозицій.

Далі на порядку денному стоїть законопроєкт про забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Після цього нардепи голосуватимуть за включення до порядку денного та прийняття рішення щодо законопроєкту “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей” (про особливий статус Донбасу).

Також до розгляду запропонований проєкт закону про відновлення інституційного механізму запобігання корупції.

Після цього нардепи візьмуться за внесення змін до Бюджетного кодексу України та держбюджету-2021.

Крім того, Рада має намір остаточно визначитися щодо зняття вікових обмежень для роботи на державний службі.