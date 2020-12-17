Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, спочатку нардепи планують розглянути низку законопроєктів: про штрафи для бізнесу за відсутність захисних масок у відвідувачів; про зниження ПДВ для аграріїв; про “інвестиційних нянь”; про внесення змін до Податкового кодексу України (з поправкою про зниження акцизу на системи для нагрівання тютюну).

Після цього на порядку денному стоять питання призначення трьох міністрів:

• колишнього ТОП-менеджера НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем’єра з питань енергетики;

• голови Держгеокадастру Романа Лещенка на посаду голови Мінагрополітики (міністерство планують відновити наступного року);

• т.в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета призначити на постійній основі.

Крім того, на порядку денному є законопроєкти: про внесення змін до деяких законів України щодо створення військово-цивільних адміністрацій; про третейські суди та інші.