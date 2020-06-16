Про це свідчить порядок денний засідання.
Так, на сьогоднішньому засіданні нардепи вже прийняли проект постанови про План законотворчих робіт ВРУ на 2020 рік.
Також нардепи планують розглянути законопроєкт № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум, поданий президентом Володимиром Зеленським.
Крім того, планується розглянути законопроєкт № 3636 про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України щодо забезпечення лікування COVID-19, про продовження терміну його дії в зв’язку з загрозою зростання захворюваності.
Нардепи мають намір розглянути ще ряд законопроєктів, зокрема, щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби, щодо захисту трудових мігрантів і боротьбі з шахрайством в працевлаштуванні за кордон.
- У четвер, 18 червня, Верховна Рада розгляне нову програму дій Уряду, але після того, як народні депутати відпрацюють її в профільних комітетах.