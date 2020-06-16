Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні розгляне ряд законопроєктів, зокрема, законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, на сьогоднішньому засіданні нардепи вже прийняли проект постанови про План законотворчих робіт ВРУ на 2020 рік.

Також нардепи планують розглянути законопроєкт № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум, поданий президентом Володимиром Зеленським.

Крім того, планується розглянути законопроєкт № 3636 про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України щодо забезпечення лікування COVID-19, про продовження терміну його дії в зв’язку з загрозою зростання захворюваності.

Нардепи мають намір розглянути ще ряд законопроєктів, зокрема, щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби, щодо захисту трудових мігрантів і боротьбі з шахрайством в працевлаштуванні за кордон.