Про це свідчить порядок денний засідання.

Венедіктова звітуватиме перед народними депутатами на початку пленарного засідання, орієнтовно о 10:00. Тема звіту – “діяльність прокуратури”.

У подальшому нардепи планують розглянути питання призначення судді Конституційного суду України.

У порядку денному є проєкт постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради “з питань розслідування випадків та причин порушення прав дитини під час здійснення децентралізації повноважень з питань охорони дитинства, реформування системи закладів інституційного догляду та виховання”.

Крім того, депутати планують розглянути законопроєкти: щодо фінансового забезпечення діяльності Центру мікрохірургії ока; щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду; щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України (йдеться про “євробляхи”).

Заплановано до розгляду і проєкт постанови про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19.