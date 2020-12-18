Про це свідчить порядок денний засідання.
Шмигаль виступить перед нардепами в рамках “години запитань до Уряду” і розповідатиме про введення карантину та вакцинацію населення проти коронавірусу COVID-19.
Після цього до розгляду заплановано законопроєкт про пільги і підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я.
Також на порядку денному є питання призначення генерал-майора СБУ Юлії Лапутіної на посаду голови Міністерства у справах ветеранів.
Варто зазначити, що Рада розпочала своє засідання з перерви на вимогу фракцій “Європейської Солідарності” та “Голосу”.
Спікер ВР Дмитро Разумков відкрив засідання о 10:12 (замість 10:00) і оголосив перерву до 10:45. Він запросив на нараду керівників фракцій прем’єра Шмигаля.
- Напередодні Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. До цього він виконував обов’язки голови Міносвіти. Частина нардепів були обурені таким призначенням і скандували “Ганьба!”.
- Згодом у фракції “Голосу” заявили, що деякі депутати фракції “Опозиційноъ платформи – За життя” підтримали призначення Сергія Шкарлета на посаду голови Міносвіти, але в той час вони були відсутні в залі Парламенту.
- В “Європейській Солідарності” повідомили, що вимагатимуть переголосування.