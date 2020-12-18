Верховна Рада України планує сьогодні заслухати прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та розглянути ще одне кадрове питання.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Шмигаль виступить перед нардепами в рамках “години запитань до Уряду” і розповідатиме про введення карантину та вакцинацію населення проти коронавірусу COVID-19.

Після цього до розгляду заплановано законопроєкт про пільги і підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я.

Також на порядку денному є питання призначення генерал-майора СБУ Юлії Лапутіної на посаду голови Міністерства у справах ветеранів.

Варто зазначити, що Рада розпочала своє засідання з перерви на вимогу фракцій “Європейської Солідарності” та “Голосу”.

Спікер ВР Дмитро Разумков відкрив засідання о 10:12 (замість 10:00) і оголосив перерву до 10:45. Він запросив на нараду керівників фракцій прем’єра Шмигаля.