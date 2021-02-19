Про це свідчить порядок денний засідання.
Згідно із рішенням погоджувальної ради депутатських фракцій, Рада повинна заслухати прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля “щодо питань оборони, вакцинації, тарифів та співпраці з МВФ”.
У порядку денному темою Години запитань вказано “підсумки засідання Ради асоціації Україна – ЄС, яке відбулося 11 лютого 2021 року”.
В подальшому нардепи планують розглянути низку документів. Зокрема, планується повторно розглянути закон щодо “врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” з пропозиціями президента Володимира Зеленського.
Також у порядку денному є проєкти законів:
• щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду;
• щодо стимулювання діяльності фермерських господарств;
• щодо посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
• щодо гарантій правильного нарахування побутовим споживачам, кінцевим споживачам комунальних послуг вартості постачання природного газу, води, електричної, теплової енергії, комунальних послуг;
• щодо розвитку інституту старост.
Знову запланований до розгляду проєкт постанови про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19.
- Раніше Європейський парламент затвердив резолюцію про виконання Україною Угоди про асоціацію. Євродепутати зробили численні критичні зауваження стосовно перебігу реформ та дій чинної влади щодо виконання зобов’язань. Український уряд вже відреагував.