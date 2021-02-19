У п’ятницю, 19 лютого, у Верховній Раді України відбудеться Година запитань до Уряду.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Згідно із рішенням погоджувальної ради депутатських фракцій, Рада повинна заслухати прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля “щодо питань оборони, вакцинації, тарифів та співпраці з МВФ”.

У порядку денному темою Години запитань вказано “підсумки засідання Ради асоціації Україна – ЄС, яке відбулося 11 лютого 2021 року”.

В подальшому нардепи планують розглянути низку документів. Зокрема, планується повторно розглянути закон щодо “врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

Також у порядку денному є проєкти законів:

• щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду;

• щодо стимулювання діяльності фермерських господарств;

• щодо посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

• щодо гарантій правильного нарахування побутовим споживачам, кінцевим споживачам комунальних послуг вартості постачання природного газу, води, електричної, теплової енергії, комунальних послуг;

• щодо розвитку інституту старост.

Знову запланований до розгляду проєкт постанови про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19.