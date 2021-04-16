Про це свідчить порядок денний засідання.

Степанов розповість про результати проведення запроваджених урядом у 2021 році карантинних заходів та про стан виконання плану вакцинації українців проти коронавірусу COVID-19.

Крім того, заплановано продовження розгляду правок до законопроєкту про “земельну децентралізацію” (№2194).

Документ передбачає, що всі землі державної власності за межами населених пунктів, крім тих, які потрібні державі для виконання своїх функцій, переходять у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст.

До нього було подано 3128 пропозицій та поправок. Нардепи встигли розглянути 2267 правок.

  • 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield  зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca
  • Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
  • Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.
  • 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
  • У вівторок, 13 квітня, в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
  •  13 квітня Максим Степанов запевнив, що першу партію вакцини проти коронавірусу Pfizer, на яку чекали ще в лютому, доставлять в Україну цього тижня.