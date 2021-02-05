Про це свідчить порядок денний засідання.
Очільник МОЗ виступить перед нардепами в рамках “години запитань до Уряду”.
Тема виступу – результати жорсткого карантину, який діяв у січні 2021 року, та виконання плану вакцинації населення України проти коронавірусу СOVID-19.
Також на порядку денному сьогоднішнього засідання є низка законопроєктів.
Зокрема, нардепи повинні розглянути законопроєкт про облік трудової діяльності працівника в електронній формі (про перехід з паперового на електронний варіант трудових книжок).
Є в порядку денному і проєкти законів: щодо “загальних принципів надання населенню культурних послуг”; про розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу; про запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання; про функціонування національної системи кваліфікацій.
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.
- Більш ніж половина українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.