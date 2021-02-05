Про це свідчить порядок денний засідання.

Очільник МОЗ виступить перед нардепами в рамках “години запитань до Уряду”.

Тема виступу – результати жорсткого карантину, який діяв у січні 2021 року, та виконання плану вакцинації населення України проти коронавірусу СOVID-19.

Також на порядку денному сьогоднішнього засідання є низка законопроєктів.

Зокрема, нардепи повинні розглянути законопроєкт про облік трудової діяльності працівника в електронній формі (про перехід з паперового на електронний варіант трудових книжок).

Є в порядку денному і проєкти законів: щодо “загальних принципів надання населенню культурних послуг”; про розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу; про запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання; про функціонування національної системи кваліфікацій.