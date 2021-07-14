Верховна Рада України в середу, 14 липня, збереться на ще одне позачергове засідання.

Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook спікер ВР Дмитро Разумков.

Позачергове засідання скликається на 14:00 (тобто воно розпочнеться одразу після завершення ранкового засідання парламенту).

“У зв’язку з вимогою 156 народних депутатів підписав розпорядження про проведення ще одного позачергового засідання – сьогодні, о 14:00”, – зазначив Разумков.

У порядку денному лише два питання:

• законопроєкт про внесення змін до закону “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів (№ 5141);

• проєкт закону про внесення змін до розділу XI “Перехідні положення” закону “Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції” (№ 5440).

Варто зазначити, що напередодні о 16:00 відбулося позачергове засідання Верховної Ради, на якому, серед іншого, розглядався законопроєкт про легалізацію медичного канабісу (він не знайшов підтримки в залі).

У четвер, 15 липня, у Верховній Раді відбудеться ще одне позачергове засідання (о 16:00). Воно скликається на вимогу президента Володимира Зеленського. До розгляду запропоновано 13 питань, більшість із яких стосується екологічної тематики.