Верховна Рада спрямувала на розгляд Конституційного суду України законопроєкт, який закріплює у Конституції право президента призначати директорів Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За рішення направити законопроєкт №5133 до КСУ проголосували 267 нардепів: 225 – від “Слуги народу”, 8 – від “Голосу”, 12 – від групи “За майбутнє”, 18 – від групи “Довіра”, 4 позафракційні.

Співавторами законопроєкту є перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук, представник президента в Конституційному суді Федор Веніславський та нардепи із фракції “Слуги народу”.

Метою документа є “закріплення особливого порядку призначення на посади та звільнення з посад директора Національного антикорупційного бюро України та директора Державного бюро розслідувань президентом України за згодою Верховної Ради”.

На думку авторів, це повинно забезпечити “максимальну незалежність зазначених державних правоохоронних органів, не порушуючи балансу конституційних повноважень глави держави та парламенту України”.

Нардепи пропонують внести зміни до статей 85 та 106 Конституції. Йдеться про надання президенту України повноважень призначати та звільняти керівників Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань за згодою Верховної Ради (зміни до статті 106 Конституції).

У статті 85 Основного закону пропонується виписати повноваження ВР надавати згоду на призначення і звільнення президентом директорів НАБУ та ДБР.

Кандидат на призначення має пройти конкурсний відбір.

Ряд нардепів сьогодні критикували цей законопроєкт. Звучали заяви, що це спроба “привласнити повноваження які не властиві” президенту; що проєкт закону “не має нічого спільного із боротьбою з корупцією”, а йдеться “про контроль над правоохоронною системою”; що президент незаконно впливатиме на призначення директорів ДБР і НАБУ.

Варто зазначити, що в лютому 2020 року Верховна Рада відмовилася надсилати на доопрацювання проєкт змін до Конституції про повноваження президента утворювати незалежні регуляторні органи, а також призначати керівників НАБУ і ДБР.

Тоді відповідний законопроєкт отримав негативну оцінку Конституційного суду.

Як відомо, законопроєкт про внесення змін до Конституції України Верховна Рада може розглядати за наявності висновку Конституційного суду про відповідність документа вимогам Основного закону.

Законопроєкт про внесення змін до Конституції, попередньо схвалений більшістю від конституційного складу ВР, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Ради за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу (300 голосів нардепів).