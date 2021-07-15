Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про спрощення приєднання до електричних мереж.

Про це повідомляють #Букви.

За документ № 5009 проголосували 347 народних депутатів.

Як зазначив один із авторів законопроєкту, голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус, ухвалений документ “передбачає суттєве спрощення приєднання до електричних мереж для малого та середнього бізнесу”.

Згідно із пояснювальною запискою до проєкту закону, наразі “процедура приєднання до електричних мереж є складною, забюрократизованою та довготривалою”.

“У деяких випадках приєднання до електричних мереж може тривати роками. При цьому, вартість приєднання до електричних мереж для бізнесу є однією з найвищих у світі. Зазначене негативно впливає на загальну позицію України в рейтингу “Doing business” (рейтинг Світового банку простоти ведення підприємницької діяльності, – ред.), гальмує розвиток бізнесу та знижує інвестиційну привабливість країни в цілому”, – сказано в записці.

За оцінками авторів законопроєкту, на підключення невеликого бізнесу до електромереж (наприклад, пекарні чи виробничого цеху) зараз потрібно витратити більш ніж 280 днів. Ухвалення законопроєкту № 5009 покликане суттєво скоротити ці строки.

Документ передбачає:

• скорочення кількості процедур, документів та погоджень для підключення до електромережі;

• зняття штучних обмежень та бар’єрів;

• запровадження механізму “єдиного вікна” для подання документації та її узгодження із зацікавленими сторонами (йдеться про узгодження проєктної документації на будівництво/переоснащення електричних мереж);

• можливість розробки проєктів землеустрою щодо відведення ділянок державної/комунальної власності для розміщення об’єктів енергетичної інфраструктури без отримання дозволу в органів влади;

• скорочення строків внесення змін до Державного земельного кадастру до 1 дня;

• відповідальність посадових осіб за несвоєчасне узгодження або неузгодження проектної документації;

• можливість будівництва об’єктів енергетичної інфраструктури на землях державної/комунальної власності без їх відведення (якщо будівництво здійснюється відповідно до містобудівної документації);

• скасовується необхідність: проведення оцінки екологічного впливу при будівництві, погодження матеріалів топографо-геодезичних робіт з органами влади.

За прогнозами нардепів, законопроєкт сприятиме розвитку бізнесу та покращенню інвестиційної привабливості України за рахунок покращення позицій в рейтингу “Doing business”.