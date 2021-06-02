Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт, який врегульовує процедуру страхових виплат медикам, котрі отримали інвалідність унаслідок захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 5415 проголосували в першому читанні 332 нардепи, а в другому – 337 народних обранців.

Згідно із пояснювальною запискою, у боротьбі з коронавірусом медичні працівники піддаються високому ризику зараження COVID-19.

Водночас діюча редакція закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” містить “технічний недолік, який призводить до порушення права медичних працівників на одержання страхових виплат”. Цим документом визначено, що держава забезпечує страхову виплату медикам державних і комунальних закладів охорони здоров’я у разі встановлення групи інвалідності після захворювання на COVID-19 “протягом одного календарного року”. Виплата здійснюється за умови, що захворювання пов’язане з виконанням медиком професійних обов’язків.

Водночас Бюджетний кодекс визначає період календарного року від 1 січня до 31 грудня.

Таким чином, обмеження виплат календарним роком не дозволяє провести виплати медику, який захворів у 2020 році, а отримав групу інвалідності у 2021 році. Внаслідок цього багато людей втрачають право на компенсацію, адже часто процес встановлення інвалідності займає не один місяць.

Підтриманий сьогодні законопроєкт № 5415 покликаний вдосконалити процедуру страхових виплат медичним працівникам, котрі отримали інвалідність унаслідок COVID-19.

Документ прибирає прив’язку виплат до “календарного року” та надає можливість отримати виплати тим медикам, котрі через цю колізію були позбавлені права на кошти від держави.

Виплати будуть здійснюватися “протягом одного року з дня настання захворювання” (а не “календарного року”, як досі).