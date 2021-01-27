Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт постанови № 3432 проголосували 283 нардепа.
Метою створення ТСК є “здійснення парламентського контролю, забезпечення неупередженої і прозорої перевірки та оцінки стану АТ “Укрзалізниця”, розслідування бездіяльності та порушень законодавства України органами управління цього підприємства, яка призвела до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників”.
Згідно з пояснювальною запискою, за результатами 2019 року АТ “Укрзалізниця” продемонструвало “найгірші показники виробничої діяльності з дня проголошення незалежності України майже по всіх напрямках діяльності”.
Крім того, в записці говориться, що підприємство “практично виведено під управління непрофесійних іноземців”.
“Із засобів масової інформації вбачається, що реформа АТ “Укрзалізниця” не відбувається, економічні показники погіршуються, а ситуація з подоланням корупції не поліпшується”, – наголошується в записці.
У створену ВР слідчу комісію увійшли 13 нардепів: представники фракцій “Слуги народу”, ОПЗЖ, “Батьківщини”, груп “За майбутнє” і “Довіра”.
Головою комісії призначили Юлію Гришину ( “Слуга народу”).
Завданнями комісії є:
1) проведення перевірки та оцінки стану АТ “Укрзалізниця”;
2) перевірка фактів можливої бездіяльності, порушення законодавства України правлінням і наглядовою радою АТ “Укрзалізниця”, що призвело до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників; а також перевірка дотримання закону України “Про державні закупівлі” та порядку проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу COVID-19;
3) перевірка виконання заходів із реформування підприємства відповідно до затвердженого стратегічного плану розвитку;
4) перевірка раціональності використання державного майна;
5) перевірка професійної відповідності членів правління і наглядової ради “Укрзалізниці”;
6) здійснення на період діяльності ТСК контролю за виконанням заходів з реформування та підтримання належної операційної діяльності “Укрзалізниці”.
Термін діяльності ТСК – один рік із дня її утворення.
Варто зазначити, що під час засідання нардепи в залі вивчали дані щодо зарплат наглядової ради “Укрзалізниці”.
Згідно із інфографікою, яку аналізував нардеп від “Батьківщини” Вадим Івченко, зарплата голови наглядової ради Шевкі Аджунера з вересня по 30 квітня 2020 року склала 13,8 грн.
А, наприклад, колишній нардеп і журналіст Сергій Лещенко з початку січня до кінця квітня 2020 року заробив близько 1,4 млн грн.
- Наприкінці минулого року Європейський союз заявив, що Україна досі не ухвалила низку важливих законопроєктів у сфері транспорту. Зокрема, в ЄС відзначили “критичний” фінансовий стан “Укрзалізниці”.
- Народний депутат України VIII скликання, член наглядової ради акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко в березні 2020 року задекларував понад 300 тисяч гривень винагороди за роботу.
- Керівництво АТ “Укрзалізниця” замість ремонту дизельних потягів закупила два лімузини Audi А8 Long по 4,5 млн грн кожен.