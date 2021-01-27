Верховна Рада України створила сьогодні тимчасову слідчу комісію з питань перевірки і оцінки стану Акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови № 3432 проголосували 283 нардепа.

Метою створення ТСК є “здійснення парламентського контролю, забезпечення неупередженої і прозорої перевірки та оцінки стану АТ “Укрзалізниця”, розслідування бездіяльності та порушень законодавства України органами управління цього підприємства, яка призвела до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників”.

Згідно з пояснювальною запискою, за результатами 2019 року АТ “Укрзалізниця” продемонструвало “найгірші показники виробничої діяльності з дня проголошення незалежності України майже по всіх напрямках діяльності”.

Крім того, в записці говориться, що підприємство “практично виведено під управління непрофесійних іноземців”.

“Із засобів масової інформації вбачається, що реформа АТ “Укрзалізниця” не відбувається, економічні показники погіршуються, а ситуація з подоланням корупції не поліпшується”, – наголошується в записці.

У створену ВР слідчу комісію увійшли 13 нардепів: представники фракцій “Слуги народу”, ОПЗЖ, “Батьківщини”, груп “За майбутнє” і “Довіра”. Головою комісії призначили Юлію Гришину ( “Слуга народу”).

Завданнями комісії є:

1) проведення перевірки та оцінки стану АТ “Укрзалізниця”;

2) перевірка фактів можливої бездіяльності, порушення законодавства України правлінням і наглядовою радою АТ “Укрзалізниця”, що призвело до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників; а також перевірка дотримання закону України “Про державні закупівлі” та порядку проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу COVID-19;

3) перевірка виконання заходів із реформування підприємства відповідно до затвердженого стратегічного плану розвитку;

4) перевірка раціональності використання державного майна;

5) перевірка професійної відповідності членів правління і наглядової ради “Укрзалізниці”;

6) здійснення на період діяльності ТСК контролю за виконанням заходів з реформування та підтримання належної операційної діяльності “Укрзалізниці”.

Термін діяльності ТСК – один рік із дня її утворення.

Варто зазначити, що під час засідання нардепи в залі вивчали дані щодо зарплат наглядової ради “Укрзалізниці”.

Згідно із інфографікою, яку аналізував нардеп від “Батьківщини” Вадим Івченко, зарплата голови наглядової ради Шевкі Аджунера з вересня по 30 квітня 2020 року склала 13,8 грн.

А, наприклад, колишній нардеп і журналіст Сергій Лещенко з початку січня до кінця квітня 2020 року заробив близько 1,4 млн грн.