Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт постанови № 3568 проголосували 316 народних депутатів.
Як пояснила в Facebook один із ініціаторів документа, народний депутат Олена Шуляк, мова йде про створення ТСК з питань розслідування фактів корупції в Державній архітектурно-будівельній інспекції (ДАБІ).
Згідно з пояснювальною запискою, “антикорупційне дослідження Українського клубу нерухомості (URE Club) – асоціації експертів і практиків ринку засвідчило факт того, що Державна архітектурно-будівельна інспекція України є найбільш корумпованим органом у будівельній сфері, посадові особи якого систематично вимагають в учасників ринку незаконну винагороду у вигляді грошей або ж об’єктів нерухомості”.
Основними завданнями ТСК Парламенту є:
• розслідування фактів корупції в сфері видачі дозвільної документації на будівництво за зверненнями суб’єктів господарювання і оприлюднених у ЗМІ;
• розслідування фактів зловживань і/або неналежного виконання своїх обов’язків посадовими особами органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;
• збір інформації та отримання пояснень від фізичних та юридичних осіб, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, які займаються діяльністю, пов’язаною з колом питань, для розгляду яких утворена ТСК;
• розробка пропозицій Верховній Раді, Кабінету Міністрів, центральним органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування на підставі результатів розслідування;
• ініціювання питання про притягнення винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень до відповідальності.
Головою ТСК обрано нардепа Андрія Пузійчука (фракція партії “Батьківщина”). В цілому до складу комісії увійшли 14 нардепів від різних фракцій.
Термін діяльності ТСК – один рік з дня її утворення.
- У березні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). Замість ДАБІ будуть створені три нових органи: Державна сервісна служба містобудування, Державне агентство з питань технічного регулювання в містобудуванні, Державна інспекція містобудування.