Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови № 3568 проголосували 316 народних депутатів.

Як пояснила в Facebook один із ініціаторів документа, народний депутат Олена Шуляк, мова йде про створення ТСК з питань розслідування фактів корупції в Державній архітектурно-будівельній інспекції (ДАБІ).

Згідно з пояснювальною запискою, “антикорупційне дослідження Українського клубу нерухомості (URE Club) – асоціації експертів і практиків ринку засвідчило факт того, що Державна архітектурно-будівельна інспекція України є найбільш корумпованим органом у будівельній сфері, посадові особи якого систематично вимагають в учасників ринку незаконну винагороду у вигляді грошей або ж об’єктів нерухомості”.

Основними завданнями ТСК Парламенту є:

• розслідування фактів корупції в сфері видачі дозвільної документації на будівництво за зверненнями суб’єктів господарювання і оприлюднених у ЗМІ;

• розслідування фактів зловживань і/або неналежного виконання своїх обов’язків посадовими особами органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;

• збір інформації та отримання пояснень від фізичних та юридичних осіб, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, які займаються діяльністю, пов’язаною з колом питань, для розгляду яких утворена ТСК;

• розробка пропозицій Верховній Раді, Кабінету Міністрів, центральним органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування на підставі результатів розслідування;

• ініціювання питання про притягнення винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень до відповідальності.

Головою ТСК обрано нардепа Андрія Пузійчука (фракція партії “Батьківщина”). В цілому до складу комісії увійшли 14 нардепів від різних фракцій.

Термін діяльності ТСК – один рік з дня її утворення.