Верховна Рада України схвалила створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування масштабних пожеж на Луганщині у 2020 році.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт постанови № 4262 підтримали 258 нардепів.

Згідно з пояснювальною запискою, основною метою створення ТСК є “здійснення парламентського контролю та перевірка відомостей з розслідування причин виникнення пожеж у Луганській області протягом 2020 року, дій/бездіяльності відповідальних органів держвлади і виконавчої влади Луганської області”.

Відзначається, що внаслідок пожеж у липні 2020 року вигоріло близько 5000 гектарів лісу, загинули 6 осіб, згоріло 80 дач і 45 будинків (згідно з даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій). Орієнтовний розмір шкоди склав понад 450 млн грн, не враховуючи наслідків екологічного характеру.

У пояснювальній записці наголошується, що після цих пожеж місцева влада не вжила превентивних заходів, і 30 вересня знову виникла масштабна лісова пожежа. Вигоріло 20 тисяч гектарів лісу, загинули 11 осіб, вогнем знищено понад 600 житлових споруд.

У зв’язку з цим ключовими цілями Тимчасової слідчої комісії будуть:

• з’ясування реальних причин виникнення в 2020 році масових пожеж на території Луганської області, підконтрольній українській владі;

• дослідження ефективності управлінських рішень обласного управління ДСНС та Луганської обласної військово-цивільної адміністрації щодо організації процесу локалізації та протидії пожежам, евакуації осіб;

• розслідування фактів зловживань і/або дій/бездіяльності керівництва облуправління ДСНС, Луганської ОДА з приводу вжитих заходів після липневого пожежі;

• збір інформації та отримання пояснень від осіб, а також від підприємств, установ, організацій, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

• ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності.

Головою ТСК обрано народного депутата Руслана Горбенка (“Слуга народу”), а його заступником став Сергій Вельможний (депутатська група “Довіра”). Крім того, членами ТСК стали ще 6 нардепів.

Термін діяльності ТСК – шість місяців з дня її утворення. Після цього в залі засідань Ради мають заслухати звіт.

Що відомо про пожежі на Луганщині?

30 вересня одразу у трьох районах виникли масштабні пожежі, загорілася суха трава та лісова підстилка. Протягом 30 вересня на території області було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах.

Станом на ранок 1 жовтня повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули 5 осіб. Станом на вечір 1 жовтня стало відомо, що в результаті пожеж у Луганській області загинули 11 осіб. Ще 17 осіб госпіталізовані.

У штабі Операції Об’єднаних сил заявили, що пожежі виникли в результаті обстрілів російсько-окупаційних військ із застосуванням трасуючих куль.

“Майже тисячу людей евакуйовано з епіцентрів пожеж, що трапились унаслідок зумисних збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ. Учора, 30 вересня, противник, застосувавши трасуючі кулі, здійснив підпал сухої трави на різних ділянках місцевості на Луганщині”, — зазначалося в заяві штабу.

1 жовтня повідомлялося, що пожежі в Луганській області досягли населеного пункту Станиця Луганська на лінії розмежування. На одній з вулиць горіли майже всі будинки, детонували снаряди.