Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне рішення підтримали 324 народних депутати.

Основним завданням ТСК визначили: розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, зокрема, Державної фіскальної служби України, Державної податкової служби України та Державної митної служби України, які призвели до недоотримання доходів Державного бюджету України в особливо великих розмірах, у період з вересня 2019 року по цей час.

Документом також визначено кількісний та персональний склад комісії.

Зокрема, членами комісії обрали “слуг народу” Анну Пуртову, Юлію Діденко, Сергія Бабака, Вікторію Кінзбурську, Олександра Ковальчука, Олексія Устенка, Олександра Колтуновича (“Опозиційна платформа – За життя”), Ніну Южаніну (“Європейська солідарність”), Володимира Цабаля (“Голос”), Тараса Батенка (група “За майбутнє”) та Бориса Приходька (група “Довіра”).

Головою ТСК визначено Івана Крулька (“Батьківщина”), а заступником – Євгена Петруняка (“Слуга народу”).

ТСК працюватиме протягом 6 місяців, перше установче засідання відбудеться сьогодні о 15:00.

Слід зазначити, що під час роботи на посаді голови Мінфіну Ігор Уманський ініціював відставки голови Державної податкової служби Сергія Верланова і голови Держмитної служби Максима Нефьодова, оскільки бюджет нібито недоотримував близько 5 млрд грн щомісяця через схеми з ПДВ.