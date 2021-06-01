Верховна Рада підтримала в повторному другому читанні та в цілому законопроєкт про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2051-1 проголосували 297 народних депутатів.

Законопроєкт спрямований на “зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх розповсюдження з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища та благоустрою територій”.

Варто зазначити, що Верховна Рада практично повністю заборонила розповсюдження пластикових пакетів у нашій країні.

Зокрема, забороняється розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг:

• надтонких пластикових пакетів (йдеться про пакети із стінками товщиною менше 15 мікрометрів);

• тонких пластикових пакетів (це пакети із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів);

• оксорозкладних пластикових пакетів (це пакети, матеріал для виготовлення яких складається з поліетилену та оксорозкладних домішок).

Чи є винятки?

Згідно із законопроєктом, можна буде використовувати біорозкладні пластикові пакети. Йдеться про пакети, що розкладаються “за участю мікроорганізмів на елементи природного походження” та відповідають встановленим національними або європейськими стандартами нормам щодо утилізації способом компостування або біорозкладання.

Окрім біорозкладних пакетів, є ще один виняток.

Так, дозволяється використовувати надтонкі пластикові пакети шириною до 225 мм, глибиною до 345 мм, довжиною до 450 мм (з урахуванням ручок), якщо їх застосовують як первинну упаковку для пакування чи транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів та льоду. Такі пакети мають розповсюджуватися в об’єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.

В усіх інших випадках пластикові пакети слід вилучити з обігу (тобто їх не можна буде використовувати в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг).

Законопроєктом запроваджується заборона на безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. Розповсюджувати їх можна буде виключно на платній основі, а роздрібні ціни не можуть бути нижчими за мінімальні, що встановлюються Кабінетом Міністрів.

На кожному біорозкладному пластиковому пакеті має бути маркування. Заборонено маркувати пластикові пакети словами “біо”, “біопакет”, “біорозкладний”, якщо вони не відповідають необхідним вимогам.

Штрафи

За порушення вимог цього закону до суб’єктів господарювання будуть застосовані адміністративно-господарські штрафи.

Так, якщо заклади торгівлі, харчування та послуг “упіймають” на платному чи безоплатному розповсюдженні заборонених до використання пластикових пакетів, їм доведеться заплатити від 8500 до 17 000 гривень штрафу.

За повторне порушення цієї норми протягом трьох років – від 17 000 до 34 000 гривень.

Якщо ж на безплатному розповсюдженні пластикових пакетів упіймають інший суб’єкт господарювання, штраф складе від 1700 до 3400 гривень.