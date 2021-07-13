У четвер, 15 липня, у Верховній Раді України відбудеться ще одне позачергове засідання.

Відповідне розпорядження підписав спікер ВР Дмитро Разумков, про що поінформували в пресслужбі парламенту.

Засідання скликається на вимогу президента Володимира Зеленського. Воно відбудеться о 16:00 15 липня.

До розгляду запропоновано 13 питань, більшість із яких стосується екологічної тематики.

Йдеться про такі питання:

• законопроєкт про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні (№ 5463);

• проєкт закону про державний екологічний контроль (№ 3091);

• законопроєкт про території Смарагдової мережі (№ 4461);

• проєкт закону про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№ 4167);

• проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів (№ 5650);

• законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (№ 5339);

• законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу) (№ 2351);

• проєкт закону щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин (№ 3576);

• законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки (№ 4407);

• проєкт закону про внесення змін до статті 16 Закону України “Про охорону атмосферного повітря” щодо регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами (№ 4259);

• законопроєкт щодо сприяння залученню інвестицій в процесі приватизації та оренди державного і комунального майна (№ 4572);

• проєкт закону про особливості надання електронних публічних послуг (№ 5495);

• законопроєкт про внесення змін до закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини” (№ 5551-2).

Варто зазначити, що сьогодні о 16:00 також відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, на якому, серед іншого, буде розглядатися законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.