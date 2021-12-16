За документ проголосували 300 народних депутатів, повідомляється на сторінці Верховної Ради у Twitter.
Законопроєктом №5110 пропонується внести зміни до статі 161 Кримінального кодексу, що передбачає реалізацію положень закону “Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні”.
Так, прояви антисемітизму каратимуться штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
- Нагадаємо, раніше парламент ухвалив закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.
- 7 жовтня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав цей документ.