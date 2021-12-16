16 грудня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.

За документ проголосували 300 народних депутатів, повідомляється на сторінці Верховної Ради у Twitter.

Законопроєктом №5110 пропонується внести зміни до статі 161 Кримінального кодексу, що передбачає реалізацію положень закону “Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні”.

Так, прояви антисемітизму каратимуться штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.