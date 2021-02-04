Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт "Про ветеринарну медицину".

Про це повідомляють #Букви.

Документ № 3318 підтримали 305 нардепів.

Законопроєкт є євроінтеграційним.

Згідно з пояснювальною запискою, він розроблений “з метою системного та комплексного регулювання суспільних відносин щодо захисту здоров’я та забезпечення благополуччя тварин, ветеринарної практики, виробництва, обігу та застосування ветеринарних препаратів з урахуванням міжнародних зобов’язань України, зокрема в рамках Угоди про асоціацію з ЄС”.

Як поінформували в пресслужбі Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, над розробкою цього закону більше трьох років працювали фахівці Мінекономіки, Держпродспоживслужби, представники бізнес-асоціацій, а також народні депутати.

Законопроєкт імплементує 14 актів Євросоюзу.

У міністерстві відзначили, що “впровадження в Україні стандартів ЄС дозволить виробникам тваринницької продукції отримати ще більше конкурентних переваг для виходу на міжнародні ринки”.

Проєкт закону:

• Є дерегуляційним – істотно скорочує кількість і строки видачі ветеринарних документів, передбачає безстрокову реєстрацію ветпрепаратів.

• Забезпечує діджиталізацію відповідної сфери відносин (дозволяє видачу дозвільних документів, а також рецептів на ветпрепарати в електронному вигляді).

• Посилює захист в Україні інтелектуальних прав на винайдені нові ветеринарні препарати.

• Посилює відповідальність за порушення в сферах ветеринарної медицини і благополуччя тварин.