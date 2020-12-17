Верховна Рада України ухвалила сьогодні в другому читанні і в цілому законопроєкт, який спрямований на вирішення низки питань у сфері оподаткування.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 4065 проголосували 296 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, складна ситуація, що виникла через епідемію COVID-19 і введення карантину, ставить перед бізнесом виклики, які перш за все пов’язані з нарахуванням і сплатою податків.

Документ спрямований: на визначення чітких і зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній, а також на надання платникам податків достатнього часу для збору даних та інформації, необхідних для декларування об’єктів оподаткування (з урахуванням карантинних заходів, пов’язаних з поширенням коронавірусу COVID-19).

Законопроєктом, серед іншого, пропонується розпочати оподаткування контрольованих іноземних компаній не з 2021, а з 2022 року. Так, першим звітним роком для таких компаній є 2022 рік.

Документ уточнює обставини, за яких контрольовані операції не мають ділової мети, вводить перехідні положення щодо оподаткування нерезидентів та інше.

Під час розгляду документа нардепи не підтримали правку №175, яка передбачала пом’якшення зростання акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи) з раніше запланованих 300% (з 1 січня 2021 року) до 200% з подальшим щорічним підвищенням акцизу на 30% (до 2025 року).

Правка набрала 211 голосів (при 226 мінімально необхідних) і була провалена.

Раніше всі основні бізнес-асоціації України, зокрема Європейська Бізнес Асоціація, Американська торгова палата, Спілка підприємців України, Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України, Федерація роботодавців України виступили за ухвалення цієї норми.

Зазначалося, що різке підвищення акцизу на ТВЕНи може спровокувати подальше падіння доходів держбюджету від тютюнового акцизу (протягом 2019 року недовиконання запланованих доходів держбюджету від тютюнового акцизу склало рекордні 14 млрд грн).

Під час обговорення законопроєкту №4065 нардепи від “Європейської Солідарності” вказали на той факт, що в документі не передбачена сплата 1,5% військового збору з доходів у результаті ліквідації іноземних компаній (в тому числі офшорних). У зв’язку з цим Парламент підтримав відповідну поправку (щодо оподаткування ліквідації іноземних компаній військовим збором).