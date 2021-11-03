3 листопада Верховна Рада підтримала поправки до законопроєкту №5599, які уточнюють статус особи, яку Рада нацбезпеки та оборони зарахувала до переліку олігархів.

Про це повідомляють #Букви.

Пропозицію комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримали 252 депутати.

У тексті виправлено деякі формулювання щодо осіб, яких визначено олігархами. Проте у тексті відсутні виправлення щодо того, який орган ухвалює рішення щодо включення особи до Реєстру олігархів.

У тексті на сайті Ради є лише норма про те, що таке рішення ухвалює РНБО.

Фото: #Букви

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада України підтримала у другому читанні ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт “про олігархів”.

Що не так із законопроєктом “про олігархів”?

Міжнародні експерти переконані, що закон “слуг” про боротьбу з олігархами – це шлях до узурпації влади.