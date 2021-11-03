Про це повідомляють #Букви.
Пропозицію комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримали 252 депутати.
У тексті виправлено деякі формулювання щодо осіб, яких визначено олігархами. Проте у тексті відсутні виправлення щодо того, який орган ухвалює рішення щодо включення особи до Реєстру олігархів.
У тексті на сайті Ради є лише норма про те, що таке рішення ухвалює РНБО.
Фото: #Букви
Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада України підтримала у другому читанні ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт “про олігархів”.
Що не так із законопроєктом “про олігархів”?
Міжнародні експерти переконані, що закон “слуг” про боротьбу з олігархами – це шлях до узурпації влади.