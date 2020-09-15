Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у зону бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроєкт № 3984 підтримали 292 нардепа.

Документ був ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Як пояснив, представляючи законопроєкт, перший віце-спікер Руслан Стефанчук, починаючи з 2014 року правоохоронці “не мають змоги на належному рівні здійснювати оперативно-розшукову діяльність і досудове розслідування кримінальних правопорушень на території проведення Антитерористичної операції, а з 2018 року – операції Об’єднаних сил”.

“У результаті на території проведення ООС своєчасно не здійснюються пошук і фіксація даних про порушення прав і свобод громадян України: зокрема, про загибель або поранення в результаті обстрілу, прояви сепаратизму, терористичну діяльність, участь у незаконних збройних формуваннях і їх фінансування”, – зазначив Стефанчук.

Законопроєктом пропонується встановити обов’язковість допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів на територію проведення операції Об’єднаних сил, надати повноваження командувачу Об’єднаних сил визначати порядок їх допуску.

Також документом пропонується зобов’язати органи державної влади “використовувати механізми міжнародного співробітництва для притягнення винних осіб до відповідальності за злочини проти миру та людяності”.