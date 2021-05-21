Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт закону №5459-1 проголосували 288 народних обранців.
Авторами документа є нардепи від “Слуги народу”: зокрема голова фракції Давид Арахамія та заступний голови фракції, голова партії “СН” Олександр Корнієнко.
У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що 28 серпня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ. А у вересні КСУ визнав неконституційними окремі положення закону України “Про Національне антикорупційне бюро” (зокрема “про опосередковане підпорядкування НАБУ президенту через призначення і звільнення” керівника Бюро).
Відтак, підтриманий сьогодні законопроєкт спрямований на усунення суперечностей між Конституцією України та законом про НАБУ.
Що передбачає проєкт закону?
Документом пропонується внести такі зміни:
• Визначити статус НАБУ як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом; набуття цього статусу не потребуватиме будь-яких додаткових заходів, пов’язаних з ліквідацією або реорганізацією органу.
• Встановити порядок взаємодії НАБУ із Кабінетом Міністрів, центральними органами виконавчої влади “з метою унеможливлення втручання Кабміну у діяльність Бюро”.
• Визначити особливості застосування законодавства про держслужбу для незалежності НАБУ.
• Директора НАБУ призначатиме Кабінет Міністрів за конкурсом, а у визначених законом випадках – звільнятиме.
• Конкурс на посаду директора НАБУ проводитиме комісія з шести осіб (із яких три особи визначаються Кабміном та три особи – визначаються КМУ “на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції”); відбір директора НАБУ має бути прозорим та об’єктивним.
• Директор НАБУ Артем Ситник виконуватиме повноваження до призначення нового очільника Бюро за встановленою цим законом процедурою.
• Зовнішню оцінку ефективності діяльності НАБУ проводитиме комісія у складі трьох осіб, “визначених Кабінетом Міністрів на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції”.
Автори законопроєкту вважають, що зміна правового статусу НАБУ з державного правоохоронного органу на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом має закріпити чіткий порядок взаємодії НАБУ з Кабміном, що гарантує незалежність діяльності Бюро.
- У листопаді минулого року Кабінет Міністрів погодив подання до Верховної Ради законопроєкту щодо змін до Закону “Про діяльність Національного антикорупційного бюро”, яким пропонується надання парламенту повноважень щодо звільнення очільника відомства.
- У грудні втратили чинність деякі положення закону України про Національне антикорупційне бюро, які КСУ у вересні визнав неконституційними, проте дав відстрочку на 3 місяці. Як тоді пояснювали в Міністерстві юстиції, директором НАБУ все ще залишається Артем Ситник.
- У березні цього року народні депутати України від фракції “Слуга Народу” збирали підписи за проведення позачергового засідання Верховної Ради для звільнення Артема Ситника.