Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт "Про електронні комунікації" з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №3014 проголосували 228 нардепів.

Згідно з пояснювальною запискою, документ визначає “правову основу діяльності у сферах електронних комунікацій і радіочастотного спектру”, визначає повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов’язки і принципи відповідальності фізичних і юридичних осіб, що беруть участь у даній діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами.

Документ був ухвалений ще 30 вересня, але ветований главою держави.

Володимир Зеленський повернув документ до ВР із низкою своїх правок. Зокрема, зазначалося, що закон не враховує ситуацій, що вимагають екстрених дій держорганів щодо доступу до інформації про електронні комунікаційні послуги та інформації про користувача (у разі загроз національній безпеці, економічному добробуту та правам людини).

Як поінформували в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України, ухвалення документа є важливим кроком на шляху до євроінтеграції та входження нашої країни до Єдиного цифрового ринку ЄС.

Схвалений законопроєкт передбачає:

• зменшення кількості перевірок та регуляторного тиску на компанії в сфері електронних комунікацій;

• всі постачальники електронних комунікаційних мереж та послуг матимуть однакові права і доступ до інфраструктури, вводиться механізм консультацій з учасниками ринку;

• забезпечення конкуренції на ринку електронних комунікацій (сприятиме залученню інвестицій та поліпшенню якості послуг для користувачів);

• збільшення штрафу для постачальників електронних комунікацій у разі порушення прав користувачів.

Що стосується користувачів, то передбачено наступне:

• користувачі зможуть обрати окремі електронні комунікаційні послуги (не в складі пакета послуг) за технічної можливості;

• абонент отримає право на отримання вичерпної і чіткої інформації щодо умов договору;

• зменшення спаму за рахунок обов’язкової попередньої згоди абонента на отримання інформації та обов’язкова можливість відмови абонента від розсилки;

• оператори повинні надавати абоненту інформацію про мінімальну, середню і максимальну швидкість інтернету, а заявлена оператором швидкість не повинна критично відрізнятися від реальної;

• спрощується процедура захисту прав абонента (якщо у нього неправомірно списані гроші з рахунку, йому не потрібно йти до суду; питання можна вирішити, звернувшись до регулятора з електронною скаргою).

Буде створена Електронна регуляторна платформа. Це сервіс, який забезпечить прозорий і автоматизований процес взаємодії між операторами і провайдерами з одного боку і держави – з іншого. Платформа забезпечуватиме взаємодію реєстрів постачальників послуг, ліцензій, присвоєнь радіочастот, геоінформаційної системи для географічних оглядів доступності на території України тощо. Доступ до цієї системи буде відкритим і безкоштовним.

Варто відзначити, що в законопроєкт були включені правки, що дозволяють доступ до інформації про користувача, в тому числі до його даних, у виняткових випадках (в інтересах нацбезпеки і т.п.) в порядку, передбаченому Кримінальним кодексом України.

У зв’язку з цим в Мінцифри запевнили, що “положення проєкту закону жодним чином не порушують і не змінюють існуючі порядки надання конфіденційної інформації і персональних даних”.

Законопроєктом передбачена докладна процедура врегулювання спорів за допомогою регулятора (як між кількома постачальниками послуг, так і між користувачами і постачальниками).

Крім цього, законопроєкт передбачає технологічну нейтральність: можливість оператора на свій розсуд обирати технологію (наприклад, 3G або LTE) для застосування на його частотах.

Очікується, що документ сприятиме: конкуренції на ринку послуг електронних комунікацій; підключенню і доступу населення до високошвидкісного інтернету; розвитку внутрішнього ринку за рахунок усунення зайвих регуляторних бар’єрів; захисту інтересів споживачів.