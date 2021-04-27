Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила в цілому проект закону № 3718 про основні засади молодіжної політики.

Про це повідомляють #Букви.

Законопроєкт підтримав 321 народний депутат.

Законопроєкт має на меті удосконалення системи функціонування вітчизняної молодіжної політики, методів та інструментів її реалізації, зміцнення інституційної спроможності молодіжних та дитячих громадських об’єднань, закріплення європейських підходів до молодіжної політики.

Відтак, законопроект спрямований на роботу із такими групами молоді:

школярі від 14 до 17 років;

молоді люди, які отримали освіту в закладах освіти I – IV рівнів акредитації від 18 до 24 років;

молодь, що працює, віком від 25 до 29 років.

Дія закону поширюватиметься також і на дітей віком від 6 років, оскільки передбачає підтримку дитячих громадських організацій та роботу із дітьми, як потенційними учасниками програм різного спрямування.

Законопроектом запропоновано створити розгалужену мережу молодіжних центрів, зокрема, центр всеукраїнського рівня. Також запроваджується поняття молодіжних просторів, що можуть створюватись на базі закладів освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування та використовуватись з метою здійснення молодіжної роботи, зокрема організації змістовного дозвілля дітей та молоді.