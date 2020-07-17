Рада ухвалила закон про оборонні закупівлі: що він передбачає

Верховна Рада сьогодні на засіданні схвалила в цілому закон "Про оборонні закупівлі".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів.

Документ визначає загальні правові засади планування, порядок формування обсягів та особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, а також порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель.

Закон також передбачає гармонізацію законодавства України у сфері оборонних закупівель з положеннями Директиви 2009/81/ЄС відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Головний орган у сфері планування оборонних закупівель – визначений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику.

Цей Закон застосовуватиметься, за умови, якщо вартість предмета закупівлі для товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, для робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони – 1,5 мільйона гривень, визначених цим законом державних замовників, які здійснюють оборонні закупівлі.

Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюватиметься державними замовниками відповідно до закону України “Про публічні закупівлі” з урахуванням особливостей, встановлених цим законом.