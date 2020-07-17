Covid-19 Україна

оновлено 17.07.2020 о 16:02

Всього:

57264(+809)

Хворіють:

26039(+809)

Вилікувались:

29769(+838)

Померло:

1456(+11)

16:57 Рада ухвалила закон про оборонні закупівлі: що він передбачає
16:55 У Дніпропетровській області викрили банду, члени якої викрадали людей
16:26 Путін раптово наказав перевірити стан військ РФ біля кордону з Україною
Партнерський матеріал
16:19 Молодому поколінню дизайнерів бути!
16:04 У Житомирі кинули гранату у двір екс-нардепа
Ексклюзив
15:42 Як депутати в Раді «Букви» читали, а Верещук операторів цукерками годувала: фото
15:39 Мішель Обама запускає подкаст про відносини і здоров’я
15:21 Зорепад Персеїди 2020: де і коли спостерігати
15:11 Рада висловила протест проти проведення в Криму голосування за поправки до Конституції РФ
14:59 Каньє Вест прифотошопив себе до президентів на горі Рашмор
14:32 Бойовики не дають шукати пораненого військового в «сірій зоні»
14:25 Ілон Маск вперше потрапив в ТОП-10 найбагатших бізнесменів за версією Forbes
13:55 Україна скоротила список країн «червоної зони»
13:44 Пентагон успішно випробував «супер-пупер» ракету, якою хвалився Трамп
13:32 У Києві за півтора тижня склали понад півтисячі протоколів через порушення карантину, – Кличко
Ексклюзив
12:30 Рада планує 21 липня провести позачергове засідання
12:16 Twitter заблокував всі акаунти, в яких змінювали пароль протягом місяця
12:10 До ослаблення карантину не готові шість областей та Київ
12:03 Грузія відкриє кордони для іноземців, які працюють віддалено
11:44 У МОЗ заявили, що українців не штрафуватимуть за відсутність масок на вулиці
11:40 Комітет ВР визначив членів комісії з обрання очільника САП
11:15 В Україні зарплата лікаря повинна стартувати з 20-25 тисяч. Підвищувати її будуть поступово, – Степанов
10:31 У МОЗ допускають змішану форму навчання з вересня
10:28 Справа Шеремета: Кузьменко та Антоненку продовжили арешт на два місяці
09:50 На Київщині посилюють карантин
09:35 У МОЗ назвали основний критерій, щоб отримати право на в’їзд до країн ЄС
09:09 У США заявили, що приймуть авіарейси зі студентами з країн Європи
09:04 «Слуга народу» Сольський визнав, що як голосувати йому казав Богдан

Рада ухвалила закон про оборонні закупівлі: що він передбачає

Верховна Рада сьогодні на засіданні схвалила в цілому закон "Про оборонні закупівлі".

П’ятниця, 17 липня 2020, 16:57

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів.

Документ визначає загальні правові засади планування, порядок формування обсягів та особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, а також порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель.

Закон також передбачає гармонізацію законодавства України у сфері оборонних закупівель з положеннями Директиви 2009/81/ЄС відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Головний орган у сфері планування оборонних закупівель – визначений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику.

Цей Закон застосовуватиметься, за умови, якщо вартість предмета закупівлі для товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, для робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони – 1,5 мільйона гривень, визначених цим законом державних замовників, які здійснюють оборонні закупівлі.

Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюватиметься державними замовниками відповідно до закону України “Про публічні закупівлі” з урахуванням особливостей, встановлених цим законом.

Теги: закон, Верховна Рада, публічні закупівлі, оборона

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись