Верховна Рада України підтримала за основу і в цілому законопроєкт, спрямований на підтримку легкої промисловості.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 4410 “Про внесення змін до розділу ХІ Митного тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита на товари легкої промисловості” у першому читанні проголосували 311 нардепів, а в другому – 307.

Ініціатором документа є Кабінет Міністрів.

Згідно із пояснювальною запискою, документ розроблено “з метою перегляду (уніфікації) ставок ввізного мита на товари легкої промисловості для прискорення митного оформлення таких товарів та сприяння розвитку легкої промисловості”.

Як пояснили у пресслужбі Міністерства фінансів України, така уніфікація передбачає встановлення однакових пільгових ставок ввізного мита на однорідні товари легкої промисловості шляхом зниження (по 255 підкатегоріях) або підвищення (по 25 підкатегоріях) діючих ставок.

“Важливо, що запропонована уніфікація не перевищує зв’язаних ставок у рамках зобов’язань, взятих Україною при вступі до СОТ”, – наголосили у відомстві.

Законопроєктом пропонується встановити наступні пільгові ставки ввізного мита:

• у розмірі 0% на сировину, що не виробляється в Україні (пряжа, волокна, нитки 50 – 53 групи УКТ ЗЕД – Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності), а також на штучні волокна низки товарних позицій;

• у розмірі від 1 до 8% на готову продукцію – тканини, фетр і повсть, сітки плетені, шпагат та канати.

При підготовці документа було враховано пропозицію щодо необхідності збереження діючих пільгових ставок в розмірі 5% на тканини змішані бавовняні (код 5211), оскільки дані види тканин виробляються в Україні – для захисту вітчизняного виробника.

Положення законопроєкту не поширюються на товари походженням з країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю.