Верховна Рада прийняла в повторному другому читанні і в цілому законопроєкт "Про розвідку" (№ 2412-д).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, відповідне рішення підтримали 258 народних депутатів.

Закон визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий статус і соціальні гарантії співробітників розвідувальних органів України та осіб, залучених до виконання розвідувальних завдань, а також порядок здійснення контролю за розвідкою.

Згідно з документом, розвідувальними органами є:

Служба зовнішньої розвідки України;

розвідувальний орган Міністерства оборони України;

розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.

Водночас, Служба зовнішньої розвідки України може залучати до виконання розвідувальних завдань інших суб’єктів, зокрема СБУ.

Зазначається, що загальна координація діяльності суб’єктів розвідувального співтовариства здійснюється Президентом України через очолювану ним Раду національної безпеки і оборони України.

Президент також визначає організаційну структуру розвідувального органу та граничну чисельність розвідувальних органів, які функціонують у підпорядкуванні центральних органів виконавчої влади.

Крім того, глава держави здійснює і загальне керівництво розвідувальними органами. Водночас, безпосереднє керівництво такими органами здійснюють їх керівники, які призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом.

Розвідувальні органи для здійснення своїх функцій можуть використовувати спеціально виготовлені речі та документи (засоби прикриття), спеціально утворювати та використовувати підприємства, установи, організації, філії, відділення, інші підрозділи юридичних осіб (структури прикриття). Використання засобів прикриття або структур прикриття з іншою метою забороняється.

Згідно з документом, засоби прикриття можуть містити повністю або частково несправжні дані або відомості про події, явища, факти.

Виготовлення засобів прикриття, використання коштів та майна структур прикриття здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.