Верховна Рада підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ №3486 проголосували 287 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт розроблено “з метою забезпечення соціального захисту безробітних осіб, працівників та роботодавців, які можуть стикнутися з негативними соціально-економічними наслідками в період карантину, а також стимулювання розвитку сімейних фермерських господарств”.

Документом пропонується надавати допомогу по частковому безробіттю підприємствам в період карантину через епідемію коронавірусу COVID-19 (незалежно від замкнутості циклу виробництва на підприємстві та етапів технологічного процесу).

Роботодавці повинні повідомляти центр зайнятості про заплановане масове звільнення працівників – не пізніше ніж за два місяці до звільнення (і не пізніше ніж за 30 календарних днів до звільнення в разі, якщо це держслужбовці).

Також конкретизуються підстави для отримання підприємствами допомоги по частковому безробіттю через зупинку виробництва.

Згідно з проєктом закону:

• особам, звільненим із військової служби після участі в проведенні АТО/ООС без умови встановлення інвалідності, надаватимуть ваучери;

• головам сімейних фермерських господарств дозволили платити ЄСВ за себе і за членів сімейного фермерського господарства;

• Фонд соцзахисту інвалідів може використовувати кошти, що надійшли до держбюджету від сплати санкцій та пені, для надання роботодавцям компенсацій.