Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За документ №3486 проголосували 287 народних депутатів.
Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт розроблено “з метою забезпечення соціального захисту безробітних осіб, працівників та роботодавців, які можуть стикнутися з негативними соціально-економічними наслідками в період карантину, а також стимулювання розвитку сімейних фермерських господарств”.
Документом пропонується надавати допомогу по частковому безробіттю підприємствам в період карантину через епідемію коронавірусу COVID-19 (незалежно від замкнутості циклу виробництва на підприємстві та етапів технологічного процесу).
Роботодавці повинні повідомляти центр зайнятості про заплановане масове звільнення працівників – не пізніше ніж за два місяці до звільнення (і не пізніше ніж за 30 календарних днів до звільнення в разі, якщо це держслужбовці).
Також конкретизуються підстави для отримання підприємствами допомоги по частковому безробіттю через зупинку виробництва.
Згідно з проєктом закону:
• особам, звільненим із військової служби після участі в проведенні АТО/ООС без умови встановлення інвалідності, надаватимуть ваучери;
• головам сімейних фермерських господарств дозволили платити ЄСВ за себе і за членів сімейного фермерського господарства;
• Фонд соцзахисту інвалідів може використовувати кошти, що надійшли до держбюджету від сплати санкцій та пені, для надання роботодавцям компенсацій.
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