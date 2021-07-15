Верховна Рада на засіданні 15 липня підтримала у другому читанні законопроєкт №2351 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу)".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний законопроєкт проголосували 285 народних депутатів.

Закон спрямований на:

впровадження європейських гуманних цінностей та стандартів стосовно тварин та приведення законодавства України у відповідність до Директив Європейського Союзу, що регламентують гуманне ставлення до цілого ряду груп сільськогосподарських тварин (Директива Ради 98/58/ЄС від 20 липня 1998 року стосовно захисту тварин, що утримуються для сільськогосподарських потреб);

захист тварин, які використовуються для експериментів та інших наукових цілей (Директива 2010/63/ЄС від 22 вересня 2010 року);

захист тварин під час перевезення (транспортування) (Директива 91/628/ЄС, узгоджена з Директивою 95/29/ЄС).

Законом встановлена заборона знищення з метою регулювання чисельності бездомних тварин, бити, вбивати, отруювати або калічити бездомних і домашніх тварин. Крім того, забороняється жебрацтво із бездомними, свійськими та дикими тваринами.

Законом заборонено: бити, вбивати, отруювати чи калічити домашніх тварин, дарувати як призи, нагороди чи премії, завдання їм болю або страждання, дресирування тварин способом, який завдає шкоди здоров’ю та її загальному стану, топити, душити тварин, труїти та використовувати електричний струм.

Законом також заборонено утримувати в закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, оздоровчих закладах та інших непридатних для показу диких тварин громадських місцях, а також у квартирах, приватних будинках, присадибних, садових ділянках:

ведмедів,

левів,

тигрів,

кабанів,

крокодилів,

вовків,

великих та отруйних змій,

хижих птахів,

інших тварин, які становлять загрозу для людей, або видів тварин, занесених до Червоної книги, і до Списку II Бернської конвенції (Конвенції про охорону дикої флори та фауни),

а також використання тварин для реклами в розважальних закладах та закладах громадського харчування, а також заборонити надавати фотопослуги з дикими тваринами, крім зоопарків, цирків і дельфінаріїв.

Проєктом також пропонується заборонити пропаганду жорстокого поводження з тваринами.

Законом заборонено всі види вирубування лісу за периметром охоронних ділянок у лісах навколо місць проживання та розмноження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу в радіусі 500 метрів.

Згідно з Законом, здійснювати контроль над дотриманням вимог у сфері захисту тварин від жорстокого поводження і вживати відповідних заходів у разі порушення законодавства у цій сфері в межах своєї компетенції визначеної законодавством, має Національна поліція.