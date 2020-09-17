Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3615-1 проголосували 258 народних депутатів.

Документ закріплює на рівні законодавства перелік основних вимог до дистанційної торгівлі лікарськими засобами з метою їх імплементації в національне законодавство та адаптації відповідно до законодавства ЄС.

Документ повинен забезпечити захист кінцевого споживача від наступних ризиків:

• недотримання умов зберігання та перевезення лікарських засобів;

• порушення процедури обігу лікарських засобів, включаючи можливість потрапляння до пацієнта неякісних або фальсифікованих засобів;

• збільшення відсотка випадків самолікування та, як наслідок, негативного впливу на здоров’я кінцевого споживача;

• відсутність належної фармацевтичної опіки щодо споживача;

• неконтрольоване і незаконне втручання умовних сервісів і сторонніх осіб в процес доставки ліків, які не мають права її здійснювати.

Ухвалення законопроєкту має забезпечити гармонізацію чинного законодавства в сфері дистанційної торгівлі лікарськими засобами до законодавства Європейського союзу.

Документом пропонується дозволити суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, здійснювати таку торгівлю “з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом”, а також здійснювати доставку таких ліків.

Інформація про право ліцензіата здійснювати електронну роздрібну торгівлю ліками повинна міститися в ліцензійному реєстрі з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами органу ліцензування.

До доставки лікарських засобів споживачеві можуть залучатися власна служба доставки суб’єкта господарювання або оператори поштового зв’язку, які повинні дотримуватися умов зберігання ліків.

Забороняється електронна роздрібна торгівля: • лікарськими засобами, реалізація яких громадянам здійснюється за рецептами лікарів (крім випадків надання електронного рецепта в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади); • лікарськими засобами, обіг яких відповідно до закону вимагає наявності ліцензії на діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; • сильнодіючими, отруйними, радіоактивними та імунобіологічними лікарськими засобами, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади.

Відповідальність перед споживачем за збереження якості лікарського засобу та дотриманням визначених виробником умов його зберігання, в тому числі при доставці несе суб’єкт господарювання.