Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт, який дає можливість прискорити доступ до вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 4314 у першому читанні проголосували 267 нардепів, а в другому – 270.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт “розроблено з метою створення умов для забезпечення доступу населення України до безпечних, якісних та ефективних вакцин проти COVID-19”.

Документом вносяться зміни до законів України “Про лікарські засоби” та “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)”.

Законопроєктом скорочуються терміни:

• затвердження протоколів клінічних випробувань лікарських засобів для лікування коронавірусу, вакцин проти COVID-19 та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби;

• проведення експертизи реєстраційних матеріалів зазначених лікарських засобів і матеріалів;

• прийняття рішення про державну реєстрацію або про відмову в держреєстрації таких лікарських засобів, а також рішення про внесення змін до таких реєстраційних матеріалів.

Термін, протягом якого будуть розглядати документи для початку випробувань і реєструвати вакцину, складатиме до 5 днів.

Зазначені положення можуть застосовуватися тільки за умови, що лікарські засоби, вакцини та імунобіологічні препарати зареєстровані компетентним органом США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або зареєстровані за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу (або ж проходять клінічні випробування в цих країнах).